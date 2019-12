Cel puțin 35 de oameni au fost răniți în urma unui accident în lanț pe o autostradă din Virginia Cel puțin 35 de persoane au fost ranite în urma unui accident în lanț, în care au fost implicate 63 de vehicule, produs duminica pe o autostrada din statul american Virginia, relateaza Mediafax citand site-ul agenției Reuters.



Toate benzile de drum spre vest ale autostrazii interstatale Nr. 64 din comitatul York, Virginia, la aproximativ 80 km sud-est de Richmond, au ramas închise duminica dupa-amiaza, în timp ce autoritațile au încercat sa elibereze locul unde a avut loc carambolul, care s-a produs în dimineața zilei respective, a transmis pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

