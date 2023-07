Jax Jones face echipă cu Fireboy DML pentru Me And My Guitar

Jax Jones face echipă cu Fireboy DML pentru “Me And My Guitar”, care explorează călătoria artistului către descoperirea muzicii și îl vede cântând pentru prima dată, arătându-și versatilitatea ca artist. Videoclipul oficial pentru „Me & My Guitar” a fost filmat la Londra și îi… [citeste mai departe]