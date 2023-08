Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de condoleante pentru victimele inundatiilor de amploare din Coreea de Sud. ”Romania este alaturi de partenerul nostru strategic in aceste imprejurari dificile”, a afirmat el, scrie News.ro.”Am aflat cu mare regret despre dezastrul provocat de inundatiile…

- Spiru Haret a reușit sa puna pe picioare școala romaneasca și implicit, societatea noastra, ducand Educația aproape de oameni, adica, in mod deosebit in zonele rurale. De peste trei decenii de așa-zisa democrație in Romania, cei mai mulți dintre cei care au ocupat fotoliul pe care candva a stat parintele…

- Guvernul britanic a purtat discutii de urgenta cu privire la soarta celui mai mare furnizor de apa al tarii, Thames Water, si a spus ca este pregatit pentru orice rezultat, inclusiv pentru preluarea temporara a acestuia de catre stat, deoarece compania cedeaza din cauza datoriilor uriase, transmite…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede posibilitatea decontarii, de la 1 ianuarie 2024, prin decizie a Consiliului local, a cheltuielilor de transport functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarilor si din institutiile si serviciile…

- Biroul Permanent(BP) al Senatului se reuneste, marti dimineata, in vederea convocarii plenului in care va fi ales președintele Camerei Superioare a Parlamentului, au informat surse politice. Potrivit site-ului Senatului, sedinta Biroului Permanent va avea loc incepand cu ora 9,30. Coalitia il sustine…

- Protest fara precedent in Polonia. Jumatate de milion de oameni au iesit in strada, in Varsovia, din cauza prețurilor mari. Este cel mai mare protest organizat dupa caderea comunismului in 1989. Manifestantii au fluturat steagul Poloniei, au scandat lozinci impotriva Guvernului și au purtat pancarte…

- Angajații din Educație, aflați in cea de-a doua saptamana de greva generala, protesteaza in București și in alte mari orașe ale Romaniei, de-a lungul zilei de 30 mai 2023. UPDATE 11,20 Ministrul Educației, Ligia Deca, a ajuns la sediul Guvernului. De la ora 12, la Palatul Victoria este anunțata o intalnire…

- Premierul Ciuca afirma ca nu demisioneaza pana ce nu ajunge la un acord cu sindicatele din Educație, acord care sa duca la incetarea grevei cadrelor didactice. Ciuca precizeaza ca actuala echipa guvernamentala va continua “dialogul și negocierile cu liderii sindicali din invațamant”. Amintim ca, la…