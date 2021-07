Stiri pe aceeasi tema

- Saptesprezece persoane au murit in urma surparii partiale a unui hotel in orasul chinez Suzhou (est), pottrivit preseioficiale chineze, relateaza Reuters. In total, 23 de oameni au fost gasiti intre daramaturi, dintre care sase au supravietuit, potrivit news.ro. Guvernul provinciei…

- • Declaratie comuna a liderilor NATO: China prezinta „provocari sistemice” la adresa ordinii internationale Ieri, China a denuntat o declaratie a liderilor Grupului celor Sapte in care Beijingul a fost criticat cu privire la o serie de probleme, precizand ca este un amestec grav in afacerile interne…

- China a denuntat luni o declaratie comuna a liderilor Grupului celor Sapte (G7) care critica Beijingul in legatura cu o serie de probleme, calificand-o drept o interferenta grava in afacerilor interne ale tarii si cerand grupului sa inceteze sa o defaimeze, relateaza Reuters. Duminica, liderii G7 au…

- Explozia a avut loc intr-un cartier rezidențial din din orasul chinez Shiyan, provincia centrala Hubei. Deflagrația a ucis 11 persoane si a ranit alte 37, aflate in stare critica, a relatat duminica postul de stat CCTV, transmite Reuters. Echipele de salvare au scos de sub daramaturi peste 100 de persoane,…

- Legea privind implementarea tehnologiei 5G a fost promulgata. Ca reacție, Ambasada Chinei a avertizat ca in cazul in care companiile chineze vor fi excluse, interesele poporului roman si cooperarea chino-romana economica si comerciala vor fi afectate substantial. Conform reprezentantei diplomatice,…

- Un autobuz cu pasageri care circula cu viteza s-a rasturnat joi in sudul Pakistanului, facand 14 morti si zeci de raniti, a anuntat politia, citata de DPA. Autobuzul se deplasa spre orasul Peshawar din nord-vestul tarii dupa ce plecase din metropola Karachi si s-a rasturnat in localitatea…

- Un autobuz cu pasageri care circula cu viteza s-a rasturnat joi in sudul Pakistanului, facand 14 morti si zeci de raniti, a anuntat politia, citata de DPA. Autobuzul se deplasa spre orasul Peshawar din nord-vestul tarii dupa ce plecase din metropola Karachi si s-a rasturnat in localitatea…

- Un guvern local din India a recunoscut, intr-o scrisoare oficiala, ca trupurile neinsuflețite care fusesera aruncate in fluviul Gange sunt ale victimelor Covid-19, prima confirmare oficiala al unei practici alarmante, care rezulta din saracia extrema din unele zone ale țarii și din teama de boli, relateaza…