Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Reuters, primarul capitalei somaleze Omar Muhamoud a declarat presei ca, din informatiile guvernului, cel putin 90 de alte persoane, majoritatea studenti, au fost ranite in deflagratie. Atacul nu a fost revendicat, dar poarta amprenta gruparii Al-Shabab, asociata cu Al-Qaida si care…

- E doliu național in Kazakhstan dupa un accident aviatic. Cel puțin 12 oameni au murit dupa ce un avion cu aproape 100 de persoane la bord s-a prabușit la scurt timp dupa decolare. Zeci de persoane sunt spitalizate, unele in stare grava. Deocamdata nu se cunosc cauzele accidentului.

- Un avion al companiei Bek Air cu 98 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters.

- Cel puțin 13 persoane au murit miercuri in urma taifunului Phanfone, care a lovit centrul statului Filipine, au informat oficiali din cadrul forțelor de intervenție din aceasta țara, citați de site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Taifunul Phanfone a lovit Filipine marți seara…

- Zeci de oameni și-au pierdut viața in ziua de Craciun dincauza unui taifun care a lovit Filipine. Cel putin 16 persoane au murit intimpul trecerii taifunului Phanfone, anunța presa internaționala. Un prim bilanț al Autoritații nationale pentru gestionareadezastrelor naturale a informat ca Taifunul care…

- Cel putin 11 oameni, inclusiv cinci militanti, au murit intr-un atac al gruparii teroriste islamiste Al-Shebab asupra unui hotel din capitala somaleza Mogadiscio, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al guvernului, transmite agerpres.ro.

- Alte patru persoane si-au pierdut viata joi in manifestatiile din Bolivia, ridicand la cel putin 23 de morti bilantul de la sfarsitul lui octombrie si declansarea crizei care zguduie tara, a anuntat Comisia Interamericana pentru Drepturile Omului (IACHR), transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește…

- Un tren de calatori din Pakistan a luat foc și, cel puțin 73 de persoane au murit in incendiu. Focul a fost provocat de explozia unei butelii pe care unii calatori o foloseau pentru a gati micul dejun, a informat BBC. Focul a cuprins trei vagoane. Conform autoritaților pakistaneze, incendiul din trenul…