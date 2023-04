Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 28 aprilie, Rusia a lansat in timp ce oamenii dormeau, zeci de rachete si drone asupra unor orase din Ucraina, ucigand cel putin 16 persoane in primul atac aerian de amploare din ultimele aproape doua luni, relateaza News.ro . Atacurile, care au inceput in primele ore ale zilei de vineri , intervin…

- UPDATE Bilantul atacurilor din Ucraina a crescut la 16 morti. Uman… The rubble is still being cleared. There are already 13 dead. Two of them are children that can’t be identified. The fate of their parents is unknown… The rescuers will work until they make sure that no one else is left under the rubble.…

- Un incediu puternic a avut loc marti, 18 aprilie, intr-un spital din Beijing, relateaza Reuters.Incendiul s-a produs intr-o aripa a spitalului Changfeng. Din primele informatii, cel putin 21 de oameni au murit si peste 70 de pacienti au fost evacuati si transferati la alte spitale.Incendiul a fost stins…

- Dupa erupția vulcanului Șiveluci, a urmat un cutremur de 5,8 pe scara Richter in largul peninsulei Kamceatka, din Rusia. An eruption of the Shiveluch volcano began in Kamchatka, Russia . There was an ash emission for 20 km, several villages were covered by an ash cloud. The highest air hazard code has…

- A inceput lupta pentru recucerirea Crimeei? Fortele antiaeriene ruse au doborat o racheta deasupra orasului Feodosia, in Crimeea ocupata, a informat sambata guvernatorul peninsulei ucrainene anexate, Serghei Aksionov, transmit EFE si Reuters. „O racheta lansata din Ucraina a fost doborata deasupra Feodosia”,…

- „O persoana a murit si cel putin 30 au fost ranite. Unsprezece persoane si-au gasit adapost la localnici, in timp ce ranitii grav au fost transportati la spital”, a precizat Reuters și AFP.Aproximativ 30 de persoane au fost ranite, iar unele se aflau in stare grava, marti, in deraierea unui tren la…

- Tenismenul numarul 1 in lume, Novak Djokovici, nu va putea juca in California, la turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells. Organizatorii competiției l-au anunțat ca pentru a fi lasat sa intre in Statele Unite este necesara dovada vaccinarii impotriva Covid-19.