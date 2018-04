Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata, iar alte cateva zeci au fost ranite in incendiul declansat miercuri la un put de petrol ilegal din vestul Indoneziei, au anuntat autoritatile acestei tari din Asia de Sud-Est, relateaza AFP. O scurgere de petrol a provocat un incendiu urias in plina noapte,…

- Cel putin 18 persoane au murit in urma unui incendiu izbucnit intr-o localitate din sudul Chinei. Potrivit autoritatilor, incendiul a izbucnit in jurul orei locale 00.30 (04.30, ora Romaniei), intr-un club de karaoke din orasul Qingyuan. Flacarile au fost stinse la scurt timp de catre pompieri.…

- Cand au izbucnit flacarile, in locuinta se aflau o fetita impreuna cu mama si cu bunica ei. Batrana este cea care a descoperit incendiul si a sunat la 112. "Pe la 11 am auzit o bubuitura. Am crezut ca sunt artificii si am iesit pe terasa acolo in spate si am vazut focul. Am venit si am sculat…

- Cel puțin 48 de persoane au murit si alte zeci au fost ranite in incendiul masiv care a cuprins centrul comercial Winter Cherry din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, spun oficialii ruși, potrivit www.rferl.org. “Mai multe persoane ...

- Unii dintre locatarii imobilului s-au speriat si au sarit din cladirea cuprinsa de flacari, cand a izbucnit incendiul, in cladirea Carina Plaza din districtul 8, orasul Ho Chi Minh, vineri dimineata.Potrivit politiei, incendiul a fost declansat de o explozie produsa intr-o parcare subterana…

- La fata locului au sosit doua autospeciale de pompieri si o ambulanta SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta in interiorul unui dormitor și al unui hol pe o suprafața de aproximativ 60 mp. Femeia fost gasita carbonizata in dormitor, iar barbatul se afla in hol, in stop cardio-respirator,…

- Doua persoane au fost ucise in orasul Zurich, dar situatia este acum sub control, a anuntat vineri dupa-amiaza Politia elvetiana, potrivit Mediafax. “Doua persoane au murit in urma unui atac produs pe Bulevardul Lager / Europa din Zurich”, a confirmat ...

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…