Stiri pe aceeasi tema

- Zoo Berlin a ramas si fara al doilea din celebrii sai ursi polari, dupa ce femela Katjuscha a murit la varsta de 37 de ani, la un deceniu de la decesul masculului Knut, care a fost atractia principala a gradinii, informeaza Agerpres . Katjuscha, considerata cel mai varstnic urs polar din Europa, a fost…

- 14 oameni au murit dupa ce doua ambarcațiuni cu migranți s-au scufundat in Marea Egee, a anunțat paza de coasta din Grecia. Trei corpuri au fost recuperate si 57 de persoane au fost salvate in urma unui naufragiu, vineri, in largul insulei Paros. Cu cateva ore mai devreme, alte 11 corpuri fusesera recuperate…

- Comunicat de presa| Calin Matieș, senator PSD de Alba: Trag un semnal de alarma! Guvernul PNL Cațu 0.0 a amanat peste 15.000 de operații! Cine raspunde de toți cei care au murit intre timp? Comunicat de presa| Calin Matieș, senator PSD de Alba: Trag un semnal de alarma! Guvernul PNL Cațu 0.0 a amanat…

- Migranti din Afganistan, Siria sau Irak platesc sume exorbitante calauzelor care le promit accesul pe teritoriul Romaniei si facilitarea drumului spre Europa de Vest, spun cei de la sindicatul Europol.

- Cercetatorii europeni sunt aproape de a identifica originile aparitiei bacteriei care sta la baza cele mai mai ucigatoare boli din istoria omenirii. Specialistii arata ca acum aproximativ 6000 de ani a avut loc prima mare pandemie cunoscuta, una care a distrus efectiv civilizatia agrara

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a declarat, joi, ca peste 92% dintre persoanele infectate cu SARS-CoV-2 care au murit nu erau vaccinate anti-COVID, subliniind ca imunizarea este “singura arma” impotriva pandemiei. Acesta a avut o intalnire cu o delegatie a Organizatiei Mondiale…

- Membrii organizației PNL Argeș sunt alaturi de președintele Adrian Miuțescu in aceste momente grele, de suferința, pricinuite de trecerea in neființa a mamei domniei sale. Sincere condoleanțe! Dumnezeu s-o odihneasca in pace! CITEȘTE ȘI: Munții Apuseni, incluși intr-un clasament al celor mai frumoase…