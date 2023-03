Cel mai urmărit avion de spionaj a zburat deasupra României Aeronava are capacitați de colectare, analiza și diseminare de informații in timp real și este prevazuta cu senzori de bord. Potrivit Forțelor Aeriene ale SUA, avionul poate avea un echipaj de 30 de oameni dintre care trei piloți, doi navigatori și operatori ai echipamentelor de comunicații și spionaj. Aeronava poate zbura la o altitudine de peste 15.000 de metri și are o autonomie de zbor de 6.500 de km. In martie 2010, Ministerul Apararii britanic a anunțat ca a ajuns la un acord cu Guvernul SUA pentru achiziția a trei aernoave de tip RC-135W Rivet Joint, la un preț total de 650 de milioane… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

