- Un copil nou nascut din Londra este cel mai tanar pacient cu coronavirus din lume. Mama bebelusului a ajuns la spital, fiind suspecta de pneumonie, cu puțin timp inainte de naștere. La scurt timp dupa ce a adus copilul pe lume, femeia a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus.

- Membrii Biroului Executiv National al PNL vor fi testati si se vor izola, dupa ce un senator a fost diagnosticat Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Presedintele PNL Dambovita va fi testat pentru coronavirus, dupa ce un coleg a fost diagnosticat pozitiv apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In urma probelor testate joi la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, doua dintre acestea au ieșit pozitive. Au fost testate 70 de probe din 114. Aparatul nu poate testa mai mult de 70 de probe pe zi. In cursul zilei de vineri urmeaza sa fie testate celelalte probe ramase. Primul pacient depistat…

- Banca Centrala Europeana (BCE) anunța ca un angajat a fost diagnosticat cu coronavirus. BCE a precizat ca aproximativ 100 de colegi care au lucrat in apropiere de angajatul diagnosticat cu coronavirus vor lucra, temporar, de acasa iar intre timp vor fi dezinfectate spatiile de birouri potential afectate.…

- Compania aerianAƒ low-cost Wizz Air a fost notificatAƒ de cAƒtre autoritAƒE›ile sanitare romA¢neE™ti cAƒ pe zborul Bergamo la TimiE™oara din 20 februarie a cAƒlAƒtorit un pasager diagnosticat ulterior cu Coronavirus.

- Azi-noapte, in jurul orei 2:00, pacientul a ajuns la „Matei Balș”, unde se afla sub supravegherea medicilor in condiții de izolare și securitate maxima și este asimptomatic, intr-o stare buna și nu are alte afecțiuni. Primul roman a fost confirmat cu coronavirus miercuri noapte, la Institutul „Matei…

- Secretarul de Stat Nelu Tataru a declarat, in aceasta dimineața, ca azi-noapte, in jurul orei 2,00, pacientul a ajuns la „Matei Balș”, unde se afla sub supravegherea medicilor in condiții de izolare și securitate maxima și este asimptomatic, intr-o stare buna și nu are alte afecțiuni. Primul roman…

- La solicitarea prefectului județului Suceava s-a efectuat, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, o evaluare a masurilor speciale intreprinse pana in prezent pentru limitarea și prevenirea posibilelor imbolnaviri cu coronavirus. Evaluarea s-a realizat cu respectarea stricta a metodologiei…