Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta, echipa de pe primul loc din Superliga, a disputat in aceasta seara meciul din etapa a 27 a, intalnind in deplasare UTA.Confruntarea s a incheiat cu victoria formatiei de pe litoral, scor 1 0, gratie golului reusit de tanarul de 17 ani Adrian Mazilu, in minutul 60.In urma acestui succes,…

- Implicata in batalia pentru varful clasamentului, Rapidul vine sa recupereze punctele pierdute acasa cu FCU Craiova 1948, care a castigat cu 2 1 in Giulesti. Etapa a 26 a a Superligii incepe vineri, 17 februarie, zi in care sunt programate doua meciuri. In a doua partida, ultima clasata primeste vizita…

- Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova 1948, nu este surprins de victoria obținuta de FCSB, scor 1-0, pe terenul lui CFR Cluj, in runda cu numarul 24 din Superliga. Cu toate acestea, Adrian Mititelu considera ca tot gruparea din Gruia ramane favorita la caștigarea campionatului, dar, in…

- Foștii mari fotbaliști romani Gica Popescu (55 de ani) și Florin Raducioiu (52) l-au laudat pe Marko Dugandzic (28), autorul unui hat-trick in Rapid - FC Voluntari 4-1. Croatul transferat de Rapid de la CFR Cluj a inscris 3 goluri sambata seara, in Giulești, și a reușit astfel al doilea lui hat-trick…

- CFR Cluj și FCSB se intalnesc duminica, de la 21:00, in derby-ul etapei a 24-a din SuperLiga 2022/2023 și unul dintre cele mai așteptate meciuri ale inceputului de an. La o luna și jumatate de la momentul in care pleca invingator de pe Arena Naționala, scor 1-0, Dan Petrescu va cauta victoria care sa-l…

- Trei jucatori de la Chindia Targoviște au fost incluși de Liga Profesionista de Fotbal in echipa ideala a etapei a 23-a a Superligii. Dupa victoria cu Petrolul Ploiești (2-1), formația dambovițeana a oferit cei mai mulți componenți in „11-le” ideal al rundei, fiind vorba de Catalin Cabuz (portar), Modestas…

- CFR Cluj a invins-o pe Chindia Targoviște, scor 2-0. Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei, i-a remarcat pe cei doi marcatori, Denis Kolinger și Cristi Manea. CFR Cluj a obținut o victorie clasica, un gol din faza fixa, cap al lui Kolinger, și un penalty transformat de Cristi Manea. Dan Petrescu…