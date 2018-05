Cel mai scump eveniment al anului nu prea ii intereseaza pe romani

Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre romani sustin ca nu au mers niciodata la manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei, arata "Barometrul de consum cultural 2017. Cultura in pragul Centenarului Marii Uniri: Identitate, Patrimoniu si practici culturale", lansat luni de Institutul National pentru Cercetare si…

- Centenarul Marii Uniri va fi sarbatorit in perioada 15-17 mai, la Tel Aviv, Israel. Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni in parteneriat cu Uniunea Evreilor Originari din Romania (AMIR) va organiza…

- Editia din 2017 a Barometrului de Consum Cultural, care aduce in prim plan capitolul dedicat Centenarului Marii Uniri si noi informatii despre consumul cultural al romanilor, va fi lansata luni la Ministetul Culturii si Identitatii Nationale. Barometrul de Consum Cultural este realizat de Institutul…

- Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala lanseaza luni, 14 mai 2018, ora 11:00, in Foaierul Ministerului Culturii, etajul I, Barometrul de Consum Cultural 2017. Barometrul de Consum Cultural 2017. Cultura in pragul Centenarului Marii Uniri: identitate, patrimoniu și practici culturale ofera…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta producerea unui cutremur, in aceasta dimineata, in Serbia, aproape de granita cu Romania. Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 7:43, la o adancime de numai 11 kilometri si a avut magnitudinea de 2,8 grade pe scara…

- Arhitectii prezenti sambata la simpozionul "2018 Anul European al Patrimoniului - Culele din Romania", organizat la Craiova de Filiala Euroregionala Sud-Vest Oltenia a Uniunii Arhitectilor din Romania, au atras atentia ca aceste constructii, reprezentative pentru Romania, dispar una cate una din…

- 92% din oamenii de afaceri care au raspuns sondajului Barometrul mediului de afaceri românesc nu susțin modelul de creștere economica bazat pe creșterea consumului. Iar cei mai mulți dintre oamenii de afaceri respondenți, 45%, sunt neîncrezatori sau foarte neîncrezatori în…