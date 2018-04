Stiri pe aceeasi tema

- ​Twitter a anuntat ca pentru prima oara a fost pe profit trimestrul trecut, reteaua sociala fiind criticata in ultimii ani pentru ca nu reuseste sa-si creasca numarul de utilizatori si nici nu iese din zona de pierderi. Twitter, infiintata acum 12 ani, a avut profit de 91 milioane dolari si afaceri…

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari. Vezi galeria foto + 7 + 7 Potrivit Daily Mail ,…

- Cele mai tari reclame de la Super Bowl 2018. Au platit zeci de milioane de dolari sa apara! Ca in fiecare an, finala Super Bowl se bucura de audiente fantastice. Nu e de mirare ca pretul difuzarii reclamelor in pauzele publicitare este deosebit de piperat. Pentru 30 se secunde de difuzare unele companii…

- Realizat intre anii 1882 si 1885 si expus de putine ori, acest tablou este una dintre putinele lucrari pentru care Degas si-a dat acordul sa fie reproduse. Tabloul a apartinut lui Henri Rouat, un apropiat al pictorului, si a ramas in proprietarea familiei lui pana in 1997, cand a fost cumparat de actualul…

- Actorul american Bruce Willis si-a scos la vanzare exclusivistul sau apartament din New York pentru suma de 17,7 milioane de dolari, potrivit agentiei imobiliare Douglas Elliman, citata de EFE. Proprietatea indragitului actor are 6 camere, 4,5 bai si o vedere privilegiata asupra Central…