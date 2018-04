Stiri pe aceeasi tema

- STUFAT DE MIEL Ingrediente 1 kg carne de miel 20 fire ceapa verde 20 fire usturoi verde 1 lingurița amidon alimentar 1-2 linguri pasta de tomate 2 linguri oțet de mere sare patrunjel proaspat Mod de preparare Se taie carnea de miel in bucați potrivit de mari, se prajește ușor…

- La masa de Paste, alaturi de ouale fierte, toata lumea pune si platouri cu legume. Cea mai populara este ceapa verde, scrie realitatea.net.Ouale fierte au numeroase beneficii pentru organism. Oul este foarte bogat in elemente nutritive, cu un continut extrem de bogat in proteine.

- La masa de Paste, alaturi de ouale fierte, toata lumea pune si platouri cu legume. Cea mai populara este ceapa verde. Ce se întâmpla în corpul tau daca manânci oua fierte cu ceapa verde

- Acum consumam legume care nu se gasesc la noi sau care nu sunt de sezon. Pentru a profita din plin de calitațile lor, afla cum alegi legumele cand le cumperi. Dovlecei Privește cu atenție coaja- daca este neteda și moale, dovlecelul este proaspat cules. Evita dovlceii care au pete. Ține cont și de…

- Fasolea este bogata in fier, vitamina B, potasiu, seleniu, magneziu si chiar calciu, scrie realitatea.net.Aceasta leguma este un supliment natural energetic, fiind indicat mai ales femeilor deoarece conține foarte puțina grasime și colesterol deloc.

- De ce ai nevoie pentru lipii umplute cu legume și sos de usturoi 1 castravete 1 roșie ¼ ceapa roșie ¼ ardei 4 linguri masline kalamata feliate 540 g naut din conserva 200 g iaurt 2 linguri marar 1 cațel de usturoi 2 linguri zeama de lamaie 4 foi salata verde 4 lipii sare piper Cum se prepara…

- Livada cu Ceai, magazin de specialitate prezent in mediul online, intampina publicul larg cu o gama variata de ceaiuri, printre care și cele mai populare sortimente la ora actuala, ce prezinta beneficii deosebite pentru sanatate. Iata care sunt acestea și de ce sunt recomandate spre consum. Sunt disponibile…

- Mod de preparare: Se amesteca apa, oul, uleiul si sarea. Faina se cerne, se pune pe masa gramajoara, in centru se face o adincitura in forma de pilnie, in ea se toarna amestecul, apoi se framinta aluatul pina devine elastic, se formeaza o bila, se acopera cu un servetel umed si se lasa pentru 30 minute.…