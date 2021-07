Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Maramureș vrea servicii de audit financiar in cadrul proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Maramureș”. In acest sens a scos la licitație contractarea acestor servicii. ”Operatorii economici interesați pot accesa site-ul www.e-licitatie.ro …

- Iridex este oficial stapanul gunoiului din Craiova.Incepand de ieri, 1 iulie, Craiova are un nou operator de salubritate. Cu alte cuvinte, gunoiul craiovenilor va fi ridicat de o societate privata care ia locul SRL-ului primariei. Societatea pleaca la drum cu 26 de atogunoiere care vor colecta deseurile…

- Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, in calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finantat prin Granturile SEE 2014 - 2021, a anuntat miercuri lansarea ultimei sesiuni a apelului de finantare Consolidarea antreprenoriatului cultural si dezvoltarea audientei si a publicului.…

- 217 unitați sanitare (42%) din cele 513 inregistrate la Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS) nu au raportat anul trecut niciun eveniment advers asociat actului medical, releva studiul Siguranța pacientului in actul medical, realizat de Observatorul Roman de Sanatate la…

- Dupa expozițiile de mare succes din Polonia, Lituania și Romania (Arad și Buzau) lucrarile originale din expoziția unica “Surprinzatorul Dali” ajung și la Muzeul Județean Satu Mare. Acestea vor fi expuse pentru prima oara la Muzeul Municipal din Carei – Castelul Karolyi. Expoziția prezinta 150 de creații…

- SC MEDIA TEAM SRL, cu sediul in Municipiul Craiova, Str. Cringului nr. 22, Corp C1, județul Dolj, cod poștal 200372, Romania, deruleaza, incepand cu data de 07 Mai 2020, proiectul „Performanța și competitivitate in afaceri pentru SC MEDIA TEAM SRL” cod SMIS 132523, in baza contractului de finantare…

- Vicepreședinții Consiliului Județean Brașov au prezentat un raport de progres privind stadiul actual al Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor in Judetul Brasov si al proiectului SMID. „Am reusit sa formam o echipa foarte buna pentru acest proiect la Consiliul Judetean, formata din domnul vicepresedinte…

- ”Solaris Bus & Coach, lider european in productia de vehicule electrice pentru transport public, anunta semnarea unui contract cu municipiul Sighetu Marmatiei pentru livrarea a sapte autobuze electrice Solaris Urbino 12. Procedura de achizitie a fost organizata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor…