Cel mai nou mall din județ, pe un teren de 74.000 mp! S-a dat avizul! Unde va fi?! In comuna Florești se va construi un mall, pe un teren de 74.000 mp. Noul mall va avea P+3E și va fi realizat pe amplasamentul fostului targ auto, de la ieșire din Florești spre Gilau, pe raza localitații Luna de Sus. Investitor este AWA Comerț Internațional SRL, o companie din Cluj-Napoca. Accesul principal spre noul mall se va face din drumul principal DN1. Funcțiunile vor fi repartizate pe niveluri avand urmatoarea schema funcționala: • Subsol (1-2) – parcaje și spații tehnice, cai de acces – aferente spațiilor comerciale; • P+3E – spatii comerciale și depozite aferente spațiilor comerciale,… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

- Urbaniștii județului Cluj au oferit un aviz favorabil proiectului care va fi amplasat in localitatea Luna de Sus, comuna Florești. Investiția, estimata la peste 100 de milioane de euro, are potențialul de a impulsiona dezvoltarea economica a zonei, dar și de a atrage o parte din traficul care acum "sufoca"…

- Proiectul va fi amplasat in Luna de Sus (comuna Florești) și are potențialul de a impulsiona dezvoltarea economica a zonei, dar și de a atrage o parte din traficul care acum "sufoca" DN1 intre Cluj-Napoca și Florești, mai ales in zona Nodului N.