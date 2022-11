Cel mai mare trader de criptomonede, acuzat că a ajutat Iranul să scape de sancțiunile SUA Gigantul Binance a procesat tranzacții iraniene cu o valoare de 8 miliarde de dolari din 2018, in ciuda sancțiunilor americane menite sa blocheze accesul Iranului la sistemul financiar global, arata datele blockchain. Aproape toate fondurile, in jur de 7,8 miliarde de dolari, au fost transferate intre Binance și cel mai mare jucator de pe piața criptomonedelor iranian, Nobitex, informeaza Observatornews citand agenția Reuters. Nobitex ofera chiar și sfaturi pe site-ul sau cu privire la modul in care sancțiunile asupra Iranului pot fi evitate. Datele recente arata ca trei sferturi din fondurile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

