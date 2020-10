Stiri pe aceeasi tema

- Pe Bianca Mihai o cunoaște aproape tot Buzaul. „Fata cu ochi hipnotici”, așa cum a numit-o Loredana Groza in emisiunea X Factor transmisa acum doua saptamani, s-a hotarat sa accepte o noua provocare. Bianca s-a remarcat la nivel local inca din anii de liceu, atunci cand a obținut premii la festivalurile…

- „Cu elicopterul pregatit și Primaria inchisa de azi pana duminica, Elena Ceaușescu lanseaza ultimele fake-news-uri pentru București. Chiar in aceste momente, in disperarea de final de campanie, intr-o emisiune de televiziune, cabinetul numarul doi in PSD, Gabriela Firea, revarsa rauri de minciuni, invenții…

- La Timișoara va avea loc evenimentul „DansNomad Retrospectiv”. Evenimentul, desfașurat in colaborare cu Muzeul Național al Banatului, se va desfașura in 11 septembrie, la Bastionul Maria Theresia. Va avea loc un spectacol de dans contemporan real time composition (in aer liber, la Bastion) și vor fi…

- Klaus Iohannis a susținut miercuri in conferința de presa faptul ca restaurantele, dar și salile de spectacol și cinematograf se vor redeschide de la 1 septembrie, acolo unde e sigur. „Sunt doua domenii in care consider ca este cazul, este important sa se reia activitatea atat cat se poate și acolo…

- Președintele Trump a semnat in weekend un ordin executiv care le interzice companiilor americane sa mai aiba relații comerciale cu doua companii chinezești, Tik-Tok și WeChat. Ordinul intra in aplicare de pe 15 septembrie. Un efect surprinzator al acestei decizii l-ar pute resimți compania Apple și…

- Samsung se vede detronata pentru prima data dupa foarte mult timp de pe locul I in topul vanzarilor telefoanelor de pe mapamond. Competitorul Huawei i-a luat locul in ultimul trimestru, aceștia avand vanzari totale de peste 55,8 milioane de telefoane, in timp ce Samsung a vandut doar 53,7 milioane.…

- Donald Trump vrea ca aplicația TikTok sa fie interzisa in SUA, dupa cum a anunțat in direct intr-o emisiune televizata. Donald Trump este ingrijorat ca cetațenii americani sunt spionați de China prin intermediul TikTok. Daca nu se limiteaza doar la declarațiile publice, astazi ar urma sa semneze un…

- O scoala primara din Hangzhou, China, a gasit o modalitate prin care se asigura ca elevii pastreaza distantarea sociala. Elevii poarta masti de protective, locurile in care sa stea sunt indicate cu buline, au dezinfectanti la dispozitie, dar copiilor le-au fost date si aripi, care ii ajuta sa pastreze…