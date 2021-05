Cel mai mare producător de energie din Japonia pariază pe amoniac şi hidrogen pentru a atinge zero emisii dioxid de carbon Dar compania, care a emis 139 de milioane de tone de dioxid de carbon in anul fiscal 2019 si este responsabila pentru aproape 10% din emisiile Japoniei, este hotarata sa conduca lumea intr-o tranzitie indrazneata de la combustibilii fosili la emisii nete zero, pe masura ce isi pariaza supravietuirea pe amoniac si hidrogen, care – spre deosebire de combustibilii precum petrolul si gazele – nu produc dioxid de carbon atunci cand sunt arse. In timp ce producatorii europeni de energie intentioneaza sa parieze pe extinderea energiei solare si eoliene pentru a indeplini marea majoritate a obiectivelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare."Regretam neplacerile resimtite de clienti…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu a afirmat, intr-un interviu televizat, ca romanii care au trecut in piata concurentiala sunt foarte puțini, iar cei care nu iși vor alege un furnizor de energie din piata concurentiala vor pierde discountul care se acorda pana la data de 30 iunie. Ministrul apreciaza…

- Valoarea contractului este de 369.523,93 de lei, fara TVA, suma ce echivaleaza cu 75.066,8203 euro. Contractul include cele patru sedii din Constanta ale CERONAV, dar si pe cel din Galati, fiind incheiat pentru o perioada de un an. Conform informatiilor oficiale, au fost depuse trei oferte pentru aceasta…

- Statul va acoperi cheltuielile pentru facturile la energia electrica pe perioada starii de urgența pentru toți consumatorii casnici. Un proiect de lege in acest sens a fost inregistrat in Parlament de deputații PSRM. Deputatul PSRM, Petru Burduja, unul din autorii proiectului, a declarat ca inițiativa…

- Dupa o ampla creștere înregistrata în luna ianuarie a anului curent, pe fondul majorarii tarifelor la energia electrica și a prețurilor combustibililor, rata anuala a inflației IPC este anticipata a-și menține tendința ascendenta pâna la finalul anului, când va atinge nivelul…

- Dupa ce astazi la intreprinderea de stat "Calea Ferata din Moldova" și subdiviziunile sale, a inceput sa fie intrerupta furnizarea energiei electrice din cauza datoriilor companiei fața de furnizor, in soluționarea problemei s-au implicat și autoritațile publice locale din capitala. {{506608}}Astfel,…

- Migratia ilegala si cresterea consumului de droguri reprezinta doua probleme grave de securitate la nivel mondial legate de criminalitatea organizata, iar masurile Uniunii Europene "nu sunt destul de eficiente", a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, la Kyoto, in Japonia, unde a…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 25-26 februarie 2021, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format de videoconferința. Klaus Iohannis a transmis intr-un comunicat ca un certificat de vaccinare ar trebui utilizat in scopuri medicale. Comunicatul Administratiei…