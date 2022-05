Cel mai mare premiu din istoria loteriei britanice a fost câștigat: 184 de milioane de lire sterline Posesorul unui bilet de loterie din Marea Britanie a caștigat premiul cel mare de 184 de milioane de lire sterline de la loteria EuroMillions, cel mai mare premiu de pana acum al Loteriei Naționale din Marea Britanie, transmite BBC . Numerele caștigatoare de marți au fost 3, 25, 27, 28 și 29 – plus numerele Lucky Star 4 și 9. Astfel, 15 jucatori din Marea Britanie au caștigat jackpoturi de peste 100 de milioane de lire sterline de la lansarea EuroMillions in 2004. Cu suma de 184 de milioane de lire sterline, caștigatorul va intra in clasamentul milionarilor britanici inaintea cantareței Adele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

