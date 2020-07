Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta saptamana, timișorenii beneficiaza de primele doua ore de stationare gratuita in toate parcarile aferente Iulius Town, in intervalul orar 07.00 – 20.00. De asemenea, clienții se pot relaxa dupa o sesiune de cumparaturi la terase și in parcul Iulius Gardens, fiindu-le asigurata parcare gratuita…

- Iulius Mall Cluj a extins timpul de parcare gratuita de la o ora la doua ore pentru a le oferi clienților o experiența cât mai confortabila la cumparaturi. În contextul actual, vizitatorii beneficiaza de primele doua ore de garare gratuita în parcarea din Iulius Mall Cluj, la un…

- Un bebeluș in varsta de 5 saptamani este cel mai tanar pacient vindecat la Arad de COVID-19, au anunțat reprezentanții Spitalului Județean. Bebelușul a fost diagnosticat cu virusul SARS CoV-2 și a fost tratat in Compartimentul de Boli Infecțioase Copii din Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad, timp…

- Reprezentantii celui mai important centru comercial din Timisoara le propun clientilor o serie de activitati de weekend, atat de relaxare, dar si de cumparaturi. Parcul din Iulius Town este deschis, la fel ca si mai multe magazine. Te poți incarca cu buna dispoziție și energie in parcul Iulius Gardens,…

- Accidentul a avut loc pe DN7, la intrarea in Deva dinspre Mintia. Un microbuz in care se aflau mai mulți pasageri a intrat intr-un TIR, dupa ce șoferul a patruns intr-un sens giratoriu fara a acorda prioritate autotrenului. The post Accident intre un microbuz și un TIR, pe o șosea din vestul țarii…

- Romania ajunge la 923 de decese provocate de coronavirus. Azi au fost confirmate 35 de decese, in urma schimbarii sistemului de raportare. Autoritațile anunța un numar mare de decese, dupa schimbarea sistemului de raportare. In lista publicata acum ... The post 35 de decese provocate de coronavirus…

- Intr-o curba la stanga, barbatul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, pe un carosabil umed, si a lovit un stalp de iluminat. The post Accident grav in vestul tarii. Un barbat fara permis de conducere a intrat cu masina intr-un stalp, in timp ce era urmarit de politie appeared first on Renasterea…