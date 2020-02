Stiri pe aceeasi tema

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare fond de acest fel din lume in conditiile in care detine active de peste 1.100 miliarde de dolari, a informat joi ca in anul 2019 a avut un randament al investitiilor de 19,9%, ceea ce i-a permis sa realizeze castiguri record de 1.690 miliarde…

- Cum a caștigat cel mai bogat om din lume 8 miliarde de dolari in doar cateva zile A fost o saptamana buna pentru Jeff Bezos, fondatorul și conducatorul Amazon. Cel mai bogat pamantean a devenit și mai bogat, sporindu-și averea cu 8 miliarde de dolari, dupa ce acțiunile companiei sale au crescut cu 7%…

- Cea mai mare companie petroliera din lume obține o suma record in urma listarii la bursa. Deține 15% din depozitele mondiale de țiței Aramco a anuntat duminica ca a obtinut suma record de 29,4 miliarde dolari, in urma Ofertei Publice Initiale (IPO), o cifra mai ridicata decat anuntase initial. Gigantul…

- Mercurul termometrelor a urcat pana la 19 grade Celsius intr-un mic oras din vestul Norvegiei. Este cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata, in luna ianuarie, in aceasta tara scandinava.

- Echipa Rusiei a cucerit medalia de bronz la editia 2019 a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia, dupa ce a invins, duminica, in finala mica de la Kumamoto, echipa Norvegiei cu scorul de 33-28 (1...

- Astfel, actiunile au ajuns la 38,7 riali pe unitate (10,32 dolari), in timpul tranzactiilor electronice premergatoare deschiderii bursei, potrivit datelor firmei Refinitiv, transmite Reuters. Miercuri, actiunile Aramco au urcat cu 10-, nivelul maxim permis, evaluand compania la aproximativ 1.880 de…

- Candidata democrata la presedintia SUA Elizabeth Warren a castigat de-a lungul timpului aproape 2 milioane de dolari din activitati in domeniul dreptului, potrivit informatiilor financiare facute publice duminica de echipa sa de campanie, relateaza Reuters. Warren (70 de ani), care se afla intre cei…