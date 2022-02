Fondul suveran al Norvegiei iși va vinde activele rusești, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, a anunțat premierul norvegian, Jonas Gahr Store. Fondul suveran de 1,3 miliarde de dolari este cel mai mare din lume. Activele sale rusești, care includ obligațiuni guvernamentale și acțiuni la aproape 50 de companii, valorau 2,83 miliarde de dolari la sfarșitul anului 2021, relateaza The Guardian . „Am decis sa inghețam investițiile fondului și am inceput un proces de vanzare a activelor din Rusia”, a spus Jonas Gahr Store la o conferința de presa. Decizia vine dupa ce UE și SUA au anunțat ca…