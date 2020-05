Boeing va elimina peste 12.000 de locuri de munca din SUA, inclusiv prin concedierea fortata a 6.770 de lucratori americani, in cadrul restructurarii necesare din cauza impactului pandemiei de coronavirus, transmite News.ro.Cel mai mare constructor american de avioane a mai dezvaluit planuri pentru „alte cateva mii de concedieri” in urmatoarele cateva luni, dar nu a precizat unde vor avea loc.Compania a anuntat in aprilie ca va renunta la 10% din forta de munca la nivel mondial de 160.000 de angajati, pana la sfarsitul anului 2020.Boeing a informat, miercuri, ca a aprobat plecarea voluntara a…