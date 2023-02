Stiri pe aceeasi tema

- Elevii ieseni de etnie rroma, care au absolvit si studii superioare, au sanse de a se a scoli suplimentar urmand Programul Pregatitor Pentru Studii Post Universitare dedicat Romilor, un program neacreditat, organizat de Universitatea Central Europeana. Scopul acestuia este de a pregati studentii romi…

- Vladimir Putin si-a exprimat miercuri speranta ca Europa va reusi „sa-si recapete suveranitatea” in viitor si a acuzat elitele europene ca apara interesele unor terte tari, in loc sa apere interesele nationale, transmite EFE.

- In perioada 16-18 ianuarie 2023, 21 elevi si 4 profesori de la IES Punta del Verde din Sevilla au participat la o mobilitate Erasmus+ la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj. In cadrul acestei mobilitatii, elevi spanioli au participat la diverse activitati de invatare desfasurate in cadrul liceului…

- Saptamana viitoare incep simularile pentru elevii claselor a VIII-a, a XI-a si a XII-a din judetul Iasi. 8200 de elevi de clasa a VIII-a (din 171 de unitati scolare) vor sustine Simularea Evaluarii Nationale si 5886 de elevi de clasa a XI-a si a XII-a (din 49 de unitati de invatamant) vor participa…

- Elevii de clasa a XII-a de la Liceul Tehnologic din Vicovu de Sus sint interesați de opționalul de istorie. Lor le preda profesorul Ionel Cristinel Puha opționalul . Profesorul a declarat, la Radio Top: „Am ramas impresionat de cite povești au putut sa-mi aduca elevii. Mi-au adus interviuri […] The…

- Luna aceasta, in cadrul colecției Anansi. World Fiction de la Editura Pandora M a aparut ediția in limba romana a unei carți mult-așteptate: Infinitul intr-o trestie de Irene Vallejo, cartea de eseu care, acum doi ani, a ținut primele pagini ale ziarelor

- Elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnaziala Lucian Blaga Jibou, cu ocazia Zilei de 1 Decembrie, s-au prins intr-o hora a Unirii, imbracați in frumoasele ii, sub imboldul dragostei de neam și țara, marcand Ziua Naționala a Romaniei. Curtea școlii a rasunat de cantece patriotice, apoi a fost martorul…

- Peste 77.500 de persoane au solicitat azil pentru prima data in luna august in UE, au aratat vineri ultimele date lunare privind cererile de azil, de la Eurostat. Acestea au fost cu 11.000 mai multe decat in ​​luna precedenta și in cel mai mare numar din 2016 incoace, noteaza Politico . Numarul lunii…