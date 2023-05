Stiri pe aceeasi tema

- Accident aviatic in Spania, acolo unde un aparat de lupta F-18 s-a prabusit in timpul unui zbor demonstrativ. Avionul a explodat intr-o minge uriasa de foc dupa impactul cu solul, in apropiere de o autostrada extrem de circulata de langa Zaragoza. Pilotul a reusit sa se catapulteze la timp. El a fost…

- Romanii pot vota in Spani! Este vorba de cetațenii stabiliți in acea țara care au drept de vot. Alegerile se vor desfașura pe 28 mai, a anuntat miercuri Oficiul pentru Recensamantul Electoral spaniol, relateaza agentia EFE, preluat de Agerpres. In jur de 415.000 de cetațeni straini care provin din 29…

- Polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța au depistat in flagrant trei persoane, cetațeni straini, in momentul in care acestea s-au prezentat pentru a ridica un colet in care se aflau ketamina, MDMA și canabis.

- Este scandal uriaș pe legile educației dupa ce parlamentarii au votat un amendament care nu era agreat in coaliția de guvernare. Joi, in comisia de invațamant din Camera Deputaților, parlamentari PSD și PNL au votat un amendament propus de cultele religioase prin care diversitatea identitara sa…

- Statul ii va plati fostului primar de Șoldanești, Ion Cuculescu, 200 de mii de lei prejudicii morale, dupa ce, in anul 2021, a fost achitat intr-un dosar penal deschis de procurori pe numele sau. Hotarirea a fost pronunțata de judecatorul Ciprian Valah, care a admis parțial cererea lui Cuculescu. Astfel,…

- Parizienii nu mai vor trotinete electrice in oraș. Au votat in proporție covarșitoare interzicerea lor, in urma unui referendum organizat duminica. In cadrul referendumului organizat de primarul Anne Hidalgo, 89% dintre votanti s-au pronuntat pentru renuntarea la trotinetele electrice. Parizienii nu…

- „Sa faci afaceri cu viața unui copil este o infracțiune”, avertizeaza forțele de ordine spaniole, dupa ce au depistat acest caz de maternitate surogat. Din informațiile existente, vorbim deja despre al doilea caz de acest fel descoperit pe teritoriul țarii europene, relateaza Ziare.com care citeaza…

- Lionel Messi a avut o opțiune considerata bizara pentru votul la categoria cel mai bun jucator de fotbal al planetei in 2022. La concurența directa cu Kylian Mbappe la premiile The Best al FIFA, argentinianul l-a ales pe primul loc pe prietenul și colegul