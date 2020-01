Germania ieftinește biletele de tren

Germanii au un motiv în plus să se bucure de sosirea anului 2020. Biletele de tren s-au ieftinit cu 10 la sută pentru cei care merg dintr-un land în altul al Gemaniei pe distanțe mai mari de 50 de kilometri. Căile ferate speră să aibă astfel cinci milioane de clienți în plus în fiecare an. Autoritățile vor să încurajeze… [citeste mai departe]