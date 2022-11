Stiri pe aceeasi tema

- ISU Cluj intervine in aceste momente la un accident rutier care s-a produs pe Calea Turzii. Din primele informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 60 de ani a decedat dupa ce a intrat in plin cu mașina intr-un stalp. „In jurul orei 12.40, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni…

- Shigeru Nakamura, considerat cel mai in varsta barbat din Japonia, a murit marti la varsta de 111 ani intr-un camin de batrani din prefectura Hiroshima, unde a locuit, relateaza Kyodo. Nascut pe 11 ianuarie 1911 in Jinsekikogen, in prefectura Nakamura din vestul Japoniei, Nakamura a fost expus efectelor…

- Președintele rus Vladimir Putin a vorbit de bombardamentele nucleare americane asupra Japoniei in contextul razboiului din Ucraina. Intr-o convorbire telefonica, Putin i-a spus președintelui francez Emmanuel Macron ca atacurile cu bombe atomice de la Hiroșima și Nagasaki „demonstreaza ca nu trebuie…

- Turiștii romani au redescoperit țarile Extremului Orient datorita eliminarii restricțiilor, iar Japonia este una dintre principalele destinații indepartate favorite. Potrivit consultanților Exact Travel , touroperator specializat pe destinații exotice și indepartate și produse premium, membru al Asociației…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier si premierul japonez Fumio Kishida au cazut de acord sa-si coordoneze indeaproape pozitiile privind invazia rusa din Ucraina, angajandu-se sa mentina sanctiunile asupra Moscovei. Prim-ministrul Japoniei, care s-a nascut la Hiroshima, a spus cum vede el o eventuala…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a introdus o amenințare teribila in cel mai recent discurs, susținand ca Statele Unite sunt prima țara care a folosit arme nucleare, iar prin aceasta decizie militara „au creat un precedent”. Cu alte cuvinte, daca Statele Unite au folosit arme nucleare, impotriva…

- La 15 august 1945, imparatul Hirohito a anuntat, in primul sau discurs difuzat la radio, acceptarea de catre Japonia a conditiilor de capitulare avansate de Puterile Aliate, punandu-se astfel capat celui de-Al Doilea Razboi Mondial, scrie Agerpres care citeaza Reuters.

- Un barbat in varsta de 58 de ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unei unitati medicale din Pitesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.