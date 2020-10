Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 70 de milioane de americani au votat deja, prin posta sau anticipat (in persoana) – aproape jumatate din totalul celor care au participat la alegerile din 2016, castigate de Trump. Alegerile prezidentiale sunt programate pe 3 noiembrie, alegeri in care presedintele republican Donald Trump se…

- Peste 50 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale americane, a declarat vineri un expert in votul anticipat, semnaland o participare record la alegerile in care se confrunta presedintele Donald Trump si democratul Joe Biden, transmite Reuters.

- BUCUREȘTI, 5 oct – Sputnik. Destabilizarea SUA dupa alegerile prezidențiale este destul de probabila, a declarat ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, la o intrevedere cu reprezentanții Asociației mediul de afaceri european in Rusia. © AP Photo / Andrew HarnikVIDEO: Prima dezbatere…

- Prima dezbatere electorala dintre Donald Trump si Joe Biden, care are loc in aceasta noapte, ora Americii, ora 4.00 (ora Romaniei), se anunta a fi un mare eveniment-spectacol, dar impactul sau asupra scrutinului prezidential din 3 noiembrie va fi probabil unul limitat, pe fondul unui electorat ultrapolarizat,…

- Alegerile prezidențiale din Statele Unite vor avea loc pe 3 noiembrie, cand președintele Donald Trump va incerca sa obțina un al doilea mandat. Prima dezbatere electorala dintre candidatul republican Donald Trump și candidatul democrat Joe Biden va avea loc in data de 29 septembrie, in Cleveland, Ohio.…

- Peste 70 de republicani care in diferite administratii americane au condus institutii din sistemul securitatii nationale sustin, intr-o scrisoare comuna difuzata vineri de presa din SUA, ca presedintelui republican Donald Trump ''ii lipsesc caracterul si competenta pentru a conduce aceasta natiune'',…

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut marti pentru prima oara ca rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, unde il va infrunta pe contracandidatul sau democrat Joe Biden, ''va fi strans'', iar de aceea este nevoie ''de fiecare vot in parte'', transmite EFE. ''Avem nevoie de fiecare…

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump. ''Va multumesc foarte, foarte mult. Din toata inima. Multumesc tuturor, inseamna totul pentru mine si familia mea si ne vom vedea cu…