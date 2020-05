Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și George Burcea s-au separat in urma cu patru luni, insa vedeta și-a pus toata durerea traita in aceasta perioada intr-una dintre piese. Ieri noua sa melodie a fost lansata alaturi de un videoclip cu totul special, in care artista a imbracat din nou rochia de la nunta cu actorul.

- Andreea Balan incepe procesul cu sotul. Ce bunuri vrea sa obtina! Despartirea dintre Andreea Balan si George Burcea a tinut primele pagini ale publicatiilor la inceput de 2020. Odata cu inceputul perioadei de izolare insa, parea ca s-a asternut linistea in jurul acestui subiect. S-ar parea ca, in tot…

- O dezvaluire incendiara a facut in direct, intr-o emisiune TV, cunoscuta artista, Andreea Balan. Ea a recunoscut ca in trecut a petrecut un moment intim cu Liviu Varciu. Andreea Balan a povestit ca in urma cu mulți ani s-a sarutat cu fostul membru al trupei L.A, numai ca locul ales pentru tandrețe este…

- La cateva zile dupa ce i-a rupt turta fetiței sale, Clara, Andreea a postat pe pagina sa de socializare un mesaj in care le-a vorbit fanilor despre situații delicate din viața fiecarui om. Artista și George Burcea s-au desparțit recent, iar in curand aceștia vor divorța oficial. Chiar daca sufera dupa…

- Dupa mai multe zile in care s-a vorbit destul de des despre divorțul Andreei Balan de George Burcea, fara ca niciunul dintre protagoniști sa confirme sau sa infrime zvonurile, cantareața a anunțat pe rețelele de socializare ca toate informațiile aparute in presa sunt adevarate.

- Viața Andreei Balan a luat o alta intorsatura de cand a anunțat ca ea și soțul ei, George Burcea, vor divorța. Chiar daca incearca sa-și mascheze suferința prin muzica și cele doua fetițe, semnele durerii sunt vizibile pe corpul artistei. Cantareața a slabit in ultima perioada destul de mult.

- Andreea Balan face declarații extrem de emoționante despre postura de mama singura in care s-a regasit in primavara lui 2020. Ce spune vedeta despre noul rol pe care este nevoita sa-l joace? Andreea Balan, despre postura de mama singura De doi ani, Andreea pare ca incearca extremele vieții, dovada fiind…