Cel mai cunoscut spion român dintotdeauna, Ion Mihai Pacepa a murit de COVID-19 Spionul, care i-a fost și consilier dictatorului și a carui evadare din comunism s-a lasat cu schimbari radicale in toata securitatea, a murit in Statele Unite, la 92 de ani. Vestea a fost data de publicistul Ronald J. Rychlak, apropiat al fostului general de securitate. ”El a fost omul care a dat jos Cortina de Fier prin expunerea dezinformarii din blocul estic. Din pacate, majoritatea oamenilor nu au auzit de Pacepa si nici de munca sa”, și-a exprimat regretul Rychlak, profesor de drept la Universitatea din Mississippi, care a adaugat: ”La primele ore ale dimineții zilei de 14 februarie 2021,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

