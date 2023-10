Restaurantul McDonald’s din Gara de Nord din București a fost inchis temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru mai multe nereguli, printre care preparate expirate, zone insalubre si mizerie. Amenda primita de restaurant a fost in valoare de 50.000 de lei. ”Am stat in compania catorva gandaci de bucatarie, in incinta restaurantului (a spatiului de servire), si nu vreau sa imi imaginez ce e in spate, in bucatarie. Un alt aspect etern dezolant la acest ”restaurant” este baia”, se arata in reclamatia primita de ANPC de la consumator. In timpul controlului,…