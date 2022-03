Cel mai cunoscut designer român dintotdeauna, Doina Levința își prezintă cariera într-o expoziție unică Cel mai cunoscut designer roman dintotdeauna, Doina Levința iși prezinta cariera intr-o expoziție unica. In varsta de 82 de ani, marea artista, creatoarea de costume și decoruri de teatru și cinematografie, dezvaluie publicului universul sau artistic in cadrul unui eveniment special. Intre 25 martie și 28 aprilie, artista a carei prima prezentare in afara granițelor a avut loc la Paris, in 1984, prezinta publicului la Arcub Gabroveni circa 50 de creații, de la costume de teatru, televiziune și film (a creat sute de costume pentru personaj artistice), tapiserii, piese rare de colecție, fotografii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

