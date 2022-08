Stiri pe aceeasi tema

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent astazi la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „In cateva luni, tara noastra a devenit…

- Ucraina are acum o „perspectiva europeana foarte clara”, dar drumul spre aderarea la UE va dura și va necesita multa munca, a declarat vineri, 1 iulie, președintele executivului UE in fața parlamentului țarii. Liderii UE au acordat saptamana trecuta Ucrainei statutul de țara candidata pentru a adera…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, dupa cum au anunțat joi premierul ucrainean Denis Șmihal și președintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, relateaza CNN . „La doar trei luni de la primirea certificatului energetic, a inceput mult-așteptatul export de energie…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, au anuntat, joi, premierul ucrainean Denis Smihal si presedinta Comisiei, Ursula Von der Leyen. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, noteaza News.ro . ”La doar trei luni de la primirea…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a afirmat ca in urma reducerii cu 50 de bani a prețului combustibilului, Romania va avea cel mai mic pret din Europa, dupa Ungaria. Acesta a fost prezent la Vadu, Constanța, la o ceremonie dedicata inceperii exploatarii gazelor naturale in proiectul Midia, operat…

- Cu o saptamana inainte de inceputul summitului NATO de la Madrid, secretarul general al Aliantei a vorbit despre subiectele care vor fi dezbatute la intrunire. NATO vrea sa puna la cale un nou plan de sprijinire a Ucrainei in confictul cu Rusia si sa creasca forta de raspuns rapid de pana la sase ori,…

- Curajul ucrainenilor a adus o oportunitate pentru Europa de a „crea o noua istorie a libertații și de a elimina in sfarșit zona gri din Europa de Est, dintre UE și Rusia”, a spus președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe Twitter, dupa ce Ucrainei i-a

- Romania poate deveni mediator pentru primirea Suediei și Finlandei in NATO, in condițiile in care Romania are relații bune atat cu aceste doua țari nordice, cat și cu Turcia. Dupa cum se știe, Turcia, membru NATO, se opune primirii in Alianța a celor doua țari nordice. Ministrul de Externe al Romaniei,…