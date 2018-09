Stiri pe aceeasi tema

- Jack Ma, presedintele executiv al gigantului chinez de e-commerce Alibaba, se va retrage din functie in termen de un an a anuntat compania, conform BBC, preluat de News.ro. Precizarea vine în contextul informaţiilor contradictorii care au circulat cu privire la momentul plecării sale.…

- Creșterea economica rapida a Chinei in ultimele decenii a dus la o creștere dramatica a numarului de oameni foarte bogați din Asia. S-a ajuns astfel ca averea celor mai bogate trei familii din Asia sa depașeasca 100 de miliarde de dolari, scrie CNN. In ultimii patru ani, numarul celor asiaticilor care…

- Apple tocmai a devenit prima companie americana care a depașit valoarea de piața de un trilion de dolari, scrie BBC. Acțiunile gigantului IT au depășit, joi, 207 dolari la bursa din New York, ceea ce dus capitalizarea companiei la peste un trilion de dolari. Acțiunile au…

- Valoarea de piata a primelor 100 de companii la nivel global a crescut semnificativ in ultimul an, cu 15% comparativ cu martie 2017, totalizand 20.000 de miliarde de dolari, reiese din datele studiului PwC Global Top 100, prima pozitie fiind ocupata in continuare de SUA, dar China, aflata pe locul…

- Yahoo Messenger dispare fara sa bage nimeni de seama. De fapt, a disparut in urma cu cativa ani. Acum doar e totul oficial si fara intoarcere. A dat Internetului un suflet si pleaca la fier vechi. Poti sa te uiti cu admiratie la Facebook, WhatsApp sau chiar Google, dar niciuna dintre aceste…

- Google va investi 550 de milioane de dolari in retailerul chinez JD.com, al doilea din statul asiatic dupa Alibaba, gigantul american fiind intr-un adevarat tur de investiții in companii asiatice in lupta sa cu rivalul Amazon.com, scrie libertatea.ro.JD.