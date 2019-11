Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat o licitatie de aproape 11,7 milioane euro, fara TVA, pentru achizitia de servicii de telefonie publica, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP, informeaza News.ro.Citește și: 'Cartof fierbinte' pentru Guvernul Orban! Romania importa MASIV…

- Problemele cardiace cronice ale presedintelui sarb Aleksandar Vucic au ajuns sa-i puna viata in pericol, a declarat duminica ministrul sanatatii, Zlatibor Loncar, transmite dpa, potrivit Agerpres.Citește și: 'Cartof fierbinte' pentru Guvernul Orban! Romania importa MASIV alimente: deficitul…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit, in acest sfarsit de saptamana, in doua autoutilitare identificate in trafic, dar si la frontiera verde, cantitatea totala de 19.265 de pachete cu tigari, in valoare de 225.380 lei,…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva scoate la vanzare in acest an 40.000 de pomi de Craciun, din care 26.000 din specia brad si 14.000 din specia molid, iar preturile vor fi intre 15 si 35 de lei, potrivit datelor furnizate de reprezentantii regiei, informeaza Agerpres.Citește și: 'Cartof…

- Romania a inregistrat in primele opt luni ale acestui an un deficit de 1,14 miliarde de euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 24% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand acesta s-a cifrat la 923,44 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- "Romania are nevoie de un guvern stabil. Romania a avut un guvern stabil și performant care a fost daramat nedrept de catre niște persoane, in frunte și cu președintele țarii. Mi-aș face mea culpa. Poate am facut lucruri bune, poate am și greșit... Daca aș vedea ca garnitura de miniștri prezentata…

- "Noi suntem in opoziție. Noi luptam de pe banca opoziției. Haideți sa-l vedem pe domnul Orban, care cand era viceprimar al capitalei voia sa distruga, și a reușit in mare parte, RADET-ul și voia sa-i impuna fiecarui bucureștean sa aiba o centrala de apartament, individuala, care este foarte scumpa,…