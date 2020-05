Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Bob Weighton, recunoscut de Guinness Book of Records drept decanul de vârsta al umanitatii, a murit joi de cancer la vârsta de 112 ani, potrivit informatiilor furnizate de familia sa, transmite AFP, citata de Agerpres. Fost profesor si inginer, Weighton a fost declarat de Guinness…

- Britanicul Bob Weighton, din Alton, Hampshire, cel mai batran barbat din lume a murit in varsta de 112 ani. Membrii familiei au confirmat ca acesta a murit din cauza cancerului, potrivit Metro. Fost profesor, Bob Weighton a trecut prin Razboaiele Mondiale, gripa spaniola, ascensiunea și caderea Uniunii…

- Fostul fotbalist Constantin Radu (Radu I), campion cu FC Arges in sezonul 1971-1972, a decedat la varsta de 75 de ani. Fosta glorie a gruparii din Trivale a decedat la varsta de 75 de ani in urma unei boli incurabile cu o evolutie galopanta in ultimele trei luni, anunta FC Arges. "Clubul FC Arges…

- Dramaturgul Terrence McNally, recompensat cu cinci trofee Tony, a murit la varsta de 81 de ani din cauza unor complicatii provocate de Covid-19, anunta presa americana, potrivit news.ro.McNally, supravietuitor al unui cancer pulmonar, a murit pe 24 martie intr-un spital din Florida, potrivit…

- Mos Stefan ar fi implinit 103 ani pe 26 octombrie, de Sfantul Dumitru, dar Dumnezeu a avut alte planuri. L-a chemat sus, așa cum il chemase și pe tatal lui moș Stefan, tot la varsta de 102 ani. Se simțea foarte bine și spunea ca nu are probleme nici macar cu noul coronavirus.Cel mai batran cioban din…

- Dupa o lupta lunga și epuizanta cu boala (despre care a și scris, cum altfel, o carte), antropologul și profesorul Vintila Mihailescu a incetat din viața, la varsta de 68 de ani, anunța Scena9....

- Genesis Breyer P-Orridge, muzician experimental britanic si artist vizual, a murit sambata la varsta de 70 de ani, din cauza unei boli cu care a fost diagnosticat in 2017.Declarat gender fluid, Genesis Breyer P-Orridge suferea de leucemie. Decesul a fost anuntat pe Facebook de managerul Ryan…

- Americanul James Lipton, profesor de comedie si prezentator la "Inside the Actors Studio", celebra emisiune de televiziune inspirata de Bernard Pivot, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat luni postul de televiziune Ovation, care a difuzat show-ul, citat de AFP. Potrivit apropiatilor, cunoscutul…