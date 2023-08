Cel mai activ vulcan din Europa a erupt din nou. Zborurile din proximitate sunt afectate Zborurile au fost anulate luni dimineata pe aeroportul Catania din Sicilia din cauza eruptiei vulcanului Etna, unul dintre cei mai activi din lume, au anuntat autoritatile aeroportuare, transmite presa internationala. Zborurile din si spre aeroport au fost suspendate pana la ora locala 13:00, dupa ce vulcanul a inceput sa erupa duminica seara, potrivit agentiei Belga. Autoritatile italiene au spus ca vulcanul este in faza de „pre-alerta” si au ridicat nivelul de alerta de la F0 la F1, relateaza BBC. Cu o inaltime de 3.324 de metri, Etna este cel mai inalt vulcan activ din Europa. Acesta a erupt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

