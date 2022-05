Cel de-al șaselea tramvai Bozankaya va ajunge în Depoul Companiei de Transport Public Iași în cursul săptămânii viitoare! Primele trei vagoane de același tip, provenite de la compania Bozankaya, din Turcia, au fost primite in lunile septembrie, octombrie și decembrie ale anului trecut, iar al patrulea și al cincilea au ajuns la Iași la inceputul lunii trecute. Suntem in faza finala a obținerii agrementului tehnic și, dupa realizarea ultimelor teste și instruirea vatmanilor, aceste tramvaie vor ieși la strada in cursul lunii viitoare! Celelalte 10 tramvaie vor ajunge la noi in cursul acestui an. Valoarea totala a achiziției celor 16 tramvaie este de 167.747.481,3 lei, cu TVA, adica circa 33,95 milioane de euro, așadar… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

