Stiri pe aceeasi tema

- Nu este exclus ca la rezultatele secvențierii in cazul celor trei romani infectați cu Covid, care au ajuns in țara din Africa de Sud, sa apara noua tulpina, a spus, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit acestuia, "in zona din care vin persoanele respective incet-incet tulpina dominanta…

- Un jucator al echipei de rugby Știința Baia Mare, sosit in Romania din Africa de Sud, a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Ulterior, inca doua persoane au fost confirmate ca fiind infectate, dupa ce au efectuat testele PCR, transmite noi.md cu referire la realitatea. Inițial, era vorba de…

- Un jucator din cadrul echipei de rugby CSM Stiinta Baia Mare si alte doua persoane, care au ajuns in tara cu avionul care a repatriat romanii din Africa de Sud, au fost testate pozitiv la infectia cu virusul SARS-CoV-2.

- Un jucator din cadrul echipei de rugby CSM Stiinta Baia Mare, care s-a intors din Africa de Sud, a fost testat pozitiv la infectia cu virusul SARS-CoV-2. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Maramures, Dan Buca, a declarat ca proba RT-PCR a fost recoltata marti seara la Aeroportul International Maramures,…

- Trei cazuri de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate in Germania. „Secventierea a confirmat suspiciunea despre care am vorbit public ieri dimineata (sambata – n.r.)”, spune Kai Klose, oficial pe probleme sociale in Hesse, conform Reuters. Sambata, autoritatile din Sanatate au declarat public…

- Simptomele provocate de Omicron – noua tulpina COVID-19: Stari de oboseala intense și dureri musculare neobișnuite dar moderate Medicul din Africa de Sud care semnalat autoritaților apariția variantei Omicron a coronavirusului, a spus ca simptomele provocate de aceasta tulpina sunt „neobișnuite, dar…

- 61 din cei aproape 600 de pasageri veniți cu doua zboruri din Africa de Sud au fost testati pozitiv cu COVID-19 vineri, la sosirea pe aeroportul din Amsterdam, a anuntat sambata autoritatea sanitara olandeza. In prezent sunt analizate rezultatele pentru a vedea daca este vorba de noua varianta a virusului,…

- Saizeci si unu de pasageri care au venit cu doua zboruri din Africa de Sud au fost testati pozitiv la Covid-19 la sosirea pe aeroportul din Amsterdam, a anuntat sambata Autoritatea olandeza sanitara, care analizeaza rezultatele pentru gasirea noii variante Omicron, informeaza AFP.