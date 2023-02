Cei trei fraţi aduşi săptămâna trecută intoxicaţi la Spitalul de Copii au fost externaţi Cei trei frati care au ajuns in cursul diminetii de 5 februarie la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din cauza intoxicatiei cu monoxid de carbon au fost externati. Copiii cu varste de 10, 15 si 16 ani si-au pierdut starea de constienta si au facut convulsii in timpul noptii, sursa intoxicatiei fiind soba cu care era incalzita casa. Incidentul a avut loc in satul Garbesti din comuna Tibana. „Copiii au fost externati pe data de 7 februarie. Au avut evolutie favorabila sub tratament, au primit recomandari de reevaluare clinica si paraclinica pe data de 14 februarie, in spitalul nostru. S-a precizat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Starea celor trei frati care au ajuns duminica dimineata la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din cauza intoxicatiei cu monoxid de carbon este una buna, conform medicilor. Copiii cu varste de 10, 15 si 16 ani se afla in continuare internati in Clinica de Toxicologie a unitatii medicale si vor avea nevoie…

- Trei copii cu varste cuprinse intre 10 si 16 ani au fost la un pas de moarte. Ei s-au intoxicat cu monoxid de carbon in casa lor din localitatea Garbești, comuna Țibana, județul Iași. Copiii și mama lor au fost intoxicați din cauza unei sobe fara acumulare de caldura, care avea coșul de evacuare al…

- Tragedie fara imagini la Iași. Trei copii cu varste cuprinse intre 10 si 16 ani a fost adusi, in cursul noptii de sambata spre duminica, la Spitalul pentru Copii “Sfanta Maria” Iasi, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon si fum. Inspectoratul Situatii de Urgenta (ISU) Iași mai precizeaza și ca…

- Trei copii cu varste cuprinse intre 10 si 16 ani a fost adusi, in cursul noptii de sambata spre duminica, la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon si fum. Potrivit informatiilor oferite de Inspectoratul Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, cei trei copii…

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au reusit reimplantarea gambei stangi in cazul adolescentului lovit de tren pe 17 ianuarie, in gara din Vatra Dornei. Interventia a fost una dificila, de 13 ore, si a necesitat o echipa multidisciplinara. Din pacate, a fost nevoie ca medicii sa indeparteze…

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au reusit reimplantarea gambei stangi in cazul adolescentului lovit de tren ieri, 17 ianuarie, in gara din Vatra Dornei. Interventia a fost una dificila, de 13 ore, si a necesitat o echipa multidisciplinara. „Interventia a durat 13 ore, cu osteosinteza…

- In acest an, sezonul de viroze respiratorii este unul mult mai „zgomotos" in randul copiilor, cei mai afectati fiind in special cei de varsta foarte mica. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi spun ca anul acesta virozele respiratorii au inceput sa se raspandeasca mult mai devreme comparativ…

- Adolescentul care a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi in stare grava dupa ce a slabit peste 50 de kilograme in urma unei drastice cure de slabire a fost externat si va reveni la control. Pacientul in varsta de 16 ani din judetul Botosani a ajuns la spital luna trecuta cu probleme de echilibru,…