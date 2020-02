Stiri pe aceeasi tema

- Sase cetateni romani de pe nava Diamond Princess, aflata in Japonia, doi pasageri si patru membri ai echipajului, si-au exprimat dorinta de a reveni in tara, a anuntat, joi, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ei vor ajunge joi in Uniunea Europeana cu o aeronava italiana, alaturi de alti cetateni europeni.…

- O aeronava italiana va asigura, in cursul zilei de joi, transferul unui grup de cetateni europeni care se afla pe vasul de croaziera ''Diamond Princess'' catre Uniunea Europeana, iar pana in prezent 6 romani - 2 pasageri si 4 membri ai echipajului - si-au exprimat dorinta de a reveni…

- Primii pasageri de la vasul de croaziera "Diamond Princess", aflat in carantina intr-un port din Japonia, au parasit nava. In jur de 500 de pasageri ale caror teste au iesit negative au fost evacuati dupa 14 zile de izolare.

- Ministrul Sanatații Victor Costache a anunțat ca 15 romani, turiști și angajați pe vasul de croaziera Diamond Princess, vor fi aduși in Romania unde vor fi ținuți in carantina, in spații special amenajate, relateaza HotNews. Nu este insa vorba despre cei doi romani infectați deja cu virusul, care sunt…

- Pasagerii de pe vasul de croaziera Diamond Princess aflat in Japonia au inceput miercuri sa coboare de pe nava pe care au fost depistate peste 540 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus care a ucis peste 2.000 de persoane in China, informeaza AFP. Aproximativ 500 de pasageri care nu prezentau…

- Statele Unite intentioneaza sa evacueze americanii care se gasesc la bordul pachebotului Diamond Princess, in carantina inca de la inceputul lunii februarie in Japonia din cauza prezentei unor cazuri de coronavirus la bord, a anuntat sambata ambasada SUA, citata de AFP.

- SUA urmeaza sa evacueze cetatenii americani aflati la bordul navei Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia de la inceputul lunii, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat, sambata, ambasada americana, relateaza AFP, citata de news.ro.Washingtonul a precizat ca va trimite un avion…

- 17 romani sunt la bordul vasului de croaziera „Diamond Princess” aflat in carantina de luni in largul coastelor Japoniei, dupa ce un pasager debarcat la sfarsitul lui ianuarie in Hong Kong a fost depistat cu coronavirus. 10 dintre pasagerii care s-au aflat in contact cu acesta pe vas sunt infectati.