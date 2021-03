Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iași a invins-o pe Dinamo, scor 1-0. Gigi Mulțescu, aflat la primul meci de la revenire, s-a plans la final de indisponibilii din efectivul „cainilor”. Toate detaliile despre Poli Iași - Dinamo 1-0, AICI Programul + rezultatele rundei #28 din Liga 1 De asemenea, „SMURD-ul” a trimis sageți și catre…

- Tehnicianul echipei Dinamo, Gheorghe Multescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Poli Iasi, scor 0-1, ca formatia sa a pierdut jocul in prima repriza, cand a avut patru sau cinci ocazii de a marca ratate. “Meciul l-am pierdut in prima repriza, cand am avut 4-5 oportunitati. Am fost…

- Poli Iași sper sa iasa din criza la meciul cu Dinamo din aceasta seara. Diseara, se intalnesc in „Copou” doua dintre cele mai slabe echipe din 2021, insa oficialii moldovenilor sunt optimiști ca vor reuși sa bifeze prima victorie din decembrie incoace. Invitat in aceasta saptamana la GSP Live, Adrian…

- Poli Iași și Dinamo se intalnesc azi, de la ora 21:30, in runda cu numarul 28 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. E primul meci al lui Gigi Mulțescu pe banca lui Dinamo de la revenire.In tur, Dinamo a zdrobit-o…

- Formatia din „Stefan cel Mare“ va evolua si in acest sezon in play-out, dupa ce infrangerea de luni seara, cu FC Arges (1-2), a confirmat aceasta realitate trista si din punct de vedere matematic.

- Ionel Gane a anunțat dupa 1-2 cu FC Argeș ca renunța la banca tehnica a lui Dinamo, iar șefii clubului vor ca azi sa numeasca noul antrenor. Așa cum GSP.ro a anunțat dupa meci, cațiva reprezentați ai programului DDB au luat legatura cu Gigi Mulțescu pentru a-i cere sa revina la clubul din Ștefan cel…

- Fundașul central Dan Talmaciu (18 ani) a revenit la Dinamo dupa ce a fost imprumutat la Poli Iași in ultima jumatate de an. Crescut la juniorii „cainilor”, acesta nu e sigur ca va ramane in Ștefan cel Mare. Dinamo sufera din ce in ce mai mult la nivelul lotului. A pierdut majoritatea jucatorilor straini…

- Gigi Mulțescu (69 de ani), fostul antrenor al celor de la Dinamo, a vorbit in aceasta dimineața despre problemele financiare interminabile cu care confrunta fosta sa echipa. „SMURD-ul” e in continuare in club, dar nu la prima echipa. Mulțescu este șeful scouterilor din „Ștefan cel Mare” și incearca,…