Cei mai mulţi pasageri ai avionului ucrainean prăbuşit în Iran erau cetăţeni iranieni şi canadieni: cercetători, profesori, medici Avionul se indrepta spre Kiev, iar destinația finala era Canada. Nu mai putin de 63 dintre victime aveau cetațenie canadiana, dar multi locuiau fie si temporar in Canada. Locuiau in orașe precum Montreal, Toronto, Vancouver și Edmonton. Cine erau acesti oameni?

Mojgan Daneshmand era profesor la Universitatea de inginerie electrica și calculatoare. Se afla in avion impreuna cu soția sa, Pedram Mousavi, si cele doua fiice ale lor.

Suzan Golbabapour lucra ca agent imobiliar si petrecuse ultima luna in Iran.

Marzieh (Mari) Foroutan și Mansour Esnaashary Esfahani… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- "Astazi vom incepe sa analizam cutiile negre in laboratorul Aeroportului International din Mehrabad. Daca Iranul nu va reusi sa faca aceste analize, vom apela la Rusia, Franta, Canada si Ucraina pentru analizarea cutiilor negre ale aparatului de zbor, pentru a evita in acest fel ca datele privind…

- Franta este gata sa-si ofere expertiza tehnica in ancheta asupra prabusirii Boeingului ucrainean langa Teheran, in cazul in care autoritatile iraniene vor solicita acest lucru, a declarat vineri seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP si Reuters. "Franta este disponibila…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat joi ca are informații din surse multiple, inclusiv canadiene, care spun ca Iranul a doborât avionul ucrainean, relateaza Reuters.”Avem informații din surse multiple, inclsuiv de la aliații noștri și de la propriile servicii” care ”indica…

- Autoritatile ucrainene au anuntat joi ca studiaza sapte teze ale prabusirii Boeingului 737 apartinand companiei ucrainene Ukraine International Airlines (UIA) miercuri la Teheran, in care au murit 176 de oameni - inclusiv teza unui tir de racheta, a unui atentat sau o problema tehnica, relateaza…

- Autoritatile ucrainene au anuntat joi ca studiaza sapte teze ale prabusirii Boeingului 737 apartinand companiei ucrainene Ukraine International Airlines (UIA) miercuri la Teheran, in care au murit 176 de oameni - inclusiv teza unui tir de racheta, a unui atentat sau o problema tehnica, relateaza AFP.

- Kievul va stabili daca avionul ucrainean care s-a prabușit langa Teheran, cu 176 de persoane la bord, a fost atacat cu racheta, lovit de o drona sau a fost ținta teroriștilor, a declarat un oficial al Consiliului de Securitate al Ucrainei.

