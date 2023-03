Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Bucuresti, 14 februarie 2023 ACTIUNI ALE POLITISTILOR DE IMIGRARI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI IN JUDETELE MARAMURES SI TIMIS Prioritatile operative ale politistilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari au vizat controlul permanent asupra respectarii legalitatii sederii…

- Din data de 18 martie 2022 și pana in prezent au fost emise 111.283 de permise de ședere pentru beneficiarii protecției temporare, 442 fiind acordate in ultimele 24 de ore. La acest moment, gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 41,6%. In ultimele…

- Gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 41,1%, a transmis, luni, institutia, precizand ca 4.398 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, de la inceputul razboiului, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fiindca forța de munca locala lipsește, angajatorii au solicitat, in urma cu un an, peste 100.000 de muncitori din afara UE. Intr-un abator din apropierea Bucureștiului lucreaza 70 de lucratori straini. Cei mai mulți dintre ei sunt din Sri Lanka și au decis sa-și aduca și soțiile aici. Fii…

- Migranții sunt banuiți de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, iar la ieșirea din țara, pe numele lor, a fost instituita masura interzicerii intrarii in Romania pentru o perioada de 5 ani.

- In anul 2022, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrari au fost inregistrate 12.368 cereri de azil, cele mai multe fiind depuse de cetatenii din Ucraina. O persoana este considerata solicitant de azil din momentul manifestarii de vointa, exprimate in scris sau oral, in fata autoritatilor competente,…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis, la finele saptamanii trecute, ca angajatorul este cel care trebuie sa asigure controale oftalmologice regulate, dar și prețul ochelarilor pentru angajații care lucreaza aproape tot timpul la calculator. Totul a plecat de la o speța de la Cluj, care viza…

- Soluția angajatorilor romani pentru lipsa forței de munca autohtona este aducerea de muncitori straini, in principal extra-comunitari, asiatici. O sugereaza chiar și Guvernul Romaniei, care a anunțat in urma cu cateva zile eliberarea in 2023 a inca 100 000 de avize de munca pentru straini. Parerile…