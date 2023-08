Cei mai mici handbaliști au deschis Memorialul Mircea Dohan de la Carei S-a incheiat prima zi a Memorialului Mircea Dohan, ediția a XI-a. Cei mai tineri handbaliști și handbaliste au intrat astazi in competitie si au dovedit ca sunt bine pregatiți, regasind bucuria jocului in meciuri unde s-a ținut scorul dar nu s-a intocmit clasament final. S-au inscris 1016 goluri in cele 33 de meciuri de minihandbal programate pentru ziua de debut. La turneul de minihandbal fete au participat echipele AHC Valeria Motogna Zalau, Școala Gimnaziala “Balcescu Petofi” Satu Mare, Școala Gimnaziala ” Rakoczi Ferenc” Satu Mare, AS Olympus Negrești Oaș, ACS Mircea Dohan Carei, HC Foieni,… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

