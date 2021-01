Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 8 ian – Sputnik. Profesorul Jean-Francois Delfraissy, președintele Consiliului științific din Franta, care consiliaza guvernul privind epidemia de coronavirus, s-a referit, la postul France 2, la „cifra ingrijoratoare” de 25.000 de cazuri de Covid-19 confirmate pe 6 ianuarie. Delfraissy…

- Muzicianul britanic Gerry Marsden, care a cunoscut celebritatea în anii '60 ca solist al formatiei Gerry And The Pacemakers, a decedat, a anuntat familia sa duminica, relateaza DPA."Gerry a murit în cursul diminetii zilei de azi dupa o scurta suferinta care nu a avut nicio legatura…

- Peste 4.500 de camioane, dintre numarul urias de camioane blocate de zile intregi in portul britanic Dover, au traversat vineri Canalul Manecii, dupa ce Marea Britanie a mobilizat peste 1.000 de militari pentru a accelera testarea pentru coronavirus, transmite Reuters, potrivit news.ro.Joi au fost…

- Adina Valean sare la gatul Franței. Comisarul european pentru transporturi a criticat Franta pentru impunerea de restrictii ca urmare a anuntului descoperirii unei noi tulpini a virusului care provoaca COVID-19 in Regatul Unit, afirmand ca 10.000 de soferi europeni de camioane s-au confruntat cu dificultati…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei, anunța MEDIAFAX. „Marea Britanie a dat alarma cu privire la o noua forma de Covid care ar fi rezultatul…

- Africa de Sud a identificat o „noua varianta” a coronavirusului care provoaca valul doi de infecții, a declarat vineri ministrul Sanatații, la cateva zile dupa ce Marea Britanie afirma ca a gasit și o noua varianta a virusului. „Am convocat acest briefing public pentru a anunța ca o varianta a virusului…

- "Patru morti si un ranit in explozia de la Avonmouth", a transmis pe Twitter un reporter al ziarului. Potrivit acestuia, un container cu substante chimice de la o statie de reciclare a apei reziduale a companiei Wessex Water a sarit in aer, intr-un moment in care pe acoperis se aflau muncitori. Serviciile…

- Atacantul uruguayan Edinson Cavani, plasat in izolare, nu va putea debuta sambata pentru Manchester United, care va juca la Newcastle in etapa a 5-a a campionatului de fotbal al Angliei, informeaza presa internationala, potrivit Agerpres.Cavani a sosit pe 4 octombrie din Franta si a fost plasat…