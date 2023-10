Stiri pe aceeasi tema

- Universitarii suceveni și-au adjudecat cinci medalii de aur și cateva premii speciale la ediția 2023 a salonului de inventica International Invention ShowINOVA BUDI UZOR, organizat in perioada 26 - 28 septembrie, in Zagreb, Croația.La ediția din acest an, INOVA a reunit, promovat și prezentat ...

- ​Ediția 2022-2023 a Champions League va debuta marți, 19 septembrie, in total urmand sa aiba loc in aceasta zi opt partide. La duelul dintre Barcelona și Royal Antwerp arbitru de centru va fi romanul Radu Petrescu.

- Mihai Gotcu, Gheorghe Balan, Dan Vladeanu, Feodor Parfenov, Mihai Vieriu, Cezar Ioja și Bogdan Marasin au caștigat partidele disputate miercuri și joi in Cupa Monitorul. Pentru ziua de vineri, in programul competiției se regasesc alte trei meciuri.Partidele ediției a XIV-a a Cupei Monitorul se vor ...

- Baza Sportiva „Orhideea" din Piatra Neamț a gazduit zilele trecute partidele Cupei „RIFIL" la tenis de camp pentru copii, competiție care face parte din calendarul FRT. Turneul a avut intreceri la trei categorii de varsta: 10 ani - fete și baieți, 12 ani – baieți și 16 ...

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, ii invita pe suceveni și pe turiști sa fie prezenți duminica pe Rarau la Sarbatoarea Muntelui. Ediția de anul acesta a evenimentului va incepe la ora 12:30, in Munceii Raraului, dinspre Pojorata spre Rarau.„Sarbatoarea Muntelui Rarau. Ca sa-l ...

- Cele șapte partide disputate joi in Cupa Monitorul s-au incheiat cu victorii pentru Gelu Danila, Ștefan Ungureanu, Luiza Robciuc, Ionel Șuiu, Feodor Parfenov, Ovidiu Donțu și Ciprian Nicoara. Alte opt meciuri se vor juca pe parcursul zilei de vineri. Doua dintre acestea au contat pentru fazele ...

- Meciurile din Turul 2 al Cupei Romaniei, ediția 2023-2024, s-au disputat miercuri, 9 august 2023. Cu excepția unui joc, CS Axiopolis Cernavoda – CS Amara, care a avut startul de la ora 19:00, celelalte s-au desfașurat de la ora 17:30, intr-o singura manșa, eliminatorie. Este vorba despre 30 de partide…

- Pentru prima oara din 1998, competiția ITF dotata cu premii in valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate a avut acoperit intreg tabloul de 64 din calificari Ediția a 22-a a Trofeului Dedeman & Simba Invest la tenis a fost luata cu asalt inca din calificari. Pentru prima oara din 1998, atunci cand a…