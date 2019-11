Cei mai buni canotori ai anului, printre care și sportivii calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor, au fost premiați in cadrul Galei Canotajului Romanesc 2019. Decernarea premiilor a incununat rezultatele excepționale ale tinerilor la competițiile internaționale din acest an. Federația Romana de Canotaj are cel mai de succes lot de sportivi […]