- Cantareața și dansatoarea Kara va reprezenta Timișoara la finala naționala a concursului RedBull Dance Your Style, care va avea loc la sfarșitul acestei luni la București. Competiția care reunește 16 dansatori de top din Romania va avea loc pe 27 octombrie, la Circul Metropolitan din București, iar…

- Punct final al turneului de baschet FIBA 3x3 U23 World Cup 2022, competitie desfasurata la Circul Metropolitan din Bucuresti. Nationala feminina a Frantei a intrat in posesia titlului mondial dupa ce a trecut in finala de selectionata similara a Statelor Unite ale Americii, cu scorul de 21-18, in vreme…

- E dansul vietii, dar i-au zis dansul strazii. Unul dintre cei mai mari dansatori de street dance a venit la Bucuresti pentru a-l gasi pe cel mai talentat si nonconformist dintre romani. Castigatorul va ajunge la competitia mondiala din Africa de Suid ce va avea loc in decembrie. The post Una dintre…

- Spectacol total sub panou la Circul Metropolitan din Bucuresti, gazda intrecerilor Cupei Mondiale de baschet FIBA 3x3 U23. Din pacate, nationalele Romaniei nu s-au calificat in fazele superioare, dar au luptat pana la ultimul strop de energie. Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei a ratat calificarea…

- Cu doua jucatoare de la CSM Constanta in lot, Teodora Manea si Anisia Croitoru, nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei a inregistrat o victorie si o infrangere in prima zi a Cupei Mondiale FIBA U23, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, la Circul Metropolitan din Bucuresti. Formatia…

- La Cupa Mondiala FIBA 3x3 U23, gazduita de Circul Metropolitan din Bucuresti, in perioada 5 9 octombrie, reprezentativele Romaniei au si reprezentanti de baschet 3x3 ai CSM Constanta. Este vorba de Andrei Oprean, Anisia Croitoru si Teodora Manea.Andrei Oprean este convocat la nationala 3x3 dupa ce a…

- Ministerul Sanatații a anunțat luni ca a fost confirmat inca un caz de variola maimuței. Este vorba despre un barbat cu varsta de 41 de ani, din București.Starea lui de sanatate este buna și se afla in izolare.Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticați cu variola maimuței 38 de pacienți.Primul…